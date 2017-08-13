Менеджер проектов. QA Engineer

У меня 3-х летний опыт работы в IT сфере и я продолжаю развиваться в этом направлении. Открыл 2 своих интернет магазина, раскрутил и успешно ...закрыл. Прошел все этапы от А до Я. Много чего знаю, и понимаю, что еще больше не знаю:) Главное-есть желание учиться и в случае "пробела" в какой либо области, я могу это быстро исправить. Обладаю

широким кругозором, аналитический склад ума, большой управленческий опыт.

Хорошие навыки планирования, постановки целей и задач, а также контроля за их выполнением. Молод душой и легко нахожу общий язык с людьми.

Есть опыт работы в команде по тестированию различных сайтов. Сертифицированный QA Engineer.