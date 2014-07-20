Filice

Светлана Филиче Filice

 
40 летИталия/Милан
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтинг,рерайтинг,стихи, проза, статьи,фото

мои преимущенства:

креатив,

нестандартный подход,

оригинальность,

четкое позиционирование

умение работать в сжатые сроки

ответственность

Выполняю:

копирайтинг

рерайтинг

написание текстов разных форм и стилей

разработка сценариев

нейминг и создание слоганов

Photoshop

русский,украинский,английский разг.,итальянский B2

грамотный язык,легкий и понятный стиль

написание статей в журналы

написание детских сказок

Написание статейPhotoshop
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1076
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#2379
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#8689