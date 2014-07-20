Копирайтинг,рерайтинг,стихи, проза, статьи,фото
мои преимущенства:
креатив,
нестандартный подход,
оригинальность,
четкое позиционирование
умение работать в сжатые сроки
ответственность
Выполняю:
копирайтинг
рерайтинг
написание текстов разных форм и стилей
разработка сценариев
нейминг и создание слоганов
Photoshop
русский,украинский,английский разг.,итальянский B2
грамотный язык,легкий и понятный стиль
написание статей в журналы
написание детских сказок
Нейминг и Слоганы
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от $100
от 5 дней
#1076
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#2379
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#8689