FilipIvanov

Филип Иванов FilipIvanov

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Авторегистрация twitch

    Здравствуйте, требуется программист для написание авторегера twitch. Email адреса предоставим.   То есть заходишь в программу вбиваешь в текстовом файле email адреса и на них происходит регистрация в twitch.  После того как аккаунт создался, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написания статей на тематику Ставки на спорт

    Здравствуйте требуется креативный, грамотный копирайтер, для написание статей на тематику "Ставки на спорт".  Оставляйте свой скайп для связи.  Большим плюсом будет то, что вы уже работали в этой тематике.   ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте, для серьезного проекта требуется дизайнер сайтов с опытом работы.  Требование:  - желательно местоположение Харьков  - нужно связываться в скайпе  - портфолио  Оставляйте свой skype для обсуждение деталей.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO специалист

    Доброго времени суток.  Нужен специалист, либо команда SEO которая сможет выдвинуть на первое место google сайт на тему Казино. Имеется огромное кол-во вебсайтов на немецком языке которые нужно выдвинуть в TOP. (все сайты ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Експерт по соц сетям и прочего маркетинга (немецкий)

    Здравствуйте, требуется експерт по соц сетям и прочего маркетинга, сотрудник который будет рекламировать "инфо" продукты на страницах youtube, facebook, vk, twitter, instagram, pinterest.  Какие действие должен выполнять наш "эксперт":  1)создание, раскрутка страниц различных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Експерт по соц сетям и прочего маркетинга (английский + русский язык)

    Здравствуйте, требуется експерт по соц сетям и прочего маркетинга, сотрудник который будет рекламировать "инфо" продукты на страницах youtube, facebook, vk, twitter, instagram, pinterest.  Какие действие должен выполнять наш "эксперт":  1)создание, раскрутка страниц различных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад