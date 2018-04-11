FilipIvanov

Здравствуйте, требуется программист для написание авторегера twitch. Email адреса предоставим. То есть заходишь в программу вбиваешь в текстовом файле email адреса и на них происходит регистрация в twitch. После того как аккаунт создался, ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте требуется креативный, грамотный копирайтер, для написание статей на тематику "Ставки на спорт". Оставляйте свой скайп для связи. Большим плюсом будет то, что вы уже работали в этой тематике. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, для серьезного проекта требуется дизайнер сайтов с опытом работы. Требование: - желательно местоположение Харьков - нужно связываться в скайпе - портфолио Оставляйте свой skype для обсуждение деталей.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется компания или человек занимающийся PPC. Требование - опыт работы не менее 3х лет - ЗНАНИЕ НЕМЕЦКОГО!!! (это очень важно) - коммуникабельность ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется человек для создания бота, который будет самостоятельно отправлять сообщения в facebook и instagram. Пишите свои контакты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Нужен специалист, либо команда SEO которая сможет выдвинуть на первое место google сайт на тему Казино. Имеется огромное кол-во вебсайтов на немецком языке которые нужно выдвинуть в TOP. (все сайты ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется експерт по соц сетям и прочего маркетинга, сотрудник который будет рекламировать "инфо" продукты на страницах youtube, facebook, vk, twitter, instagram, pinterest. Какие действие должен выполнять наш "эксперт": 1)создание, раскрутка страниц различных ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется експерт по соц сетям и прочего маркетинга, сотрудник который будет рекламировать "инфо" продукты на страницах youtube, facebook, vk, twitter, instagram, pinterest. Какие действие должен выполнять наш "эксперт": 1)создание, раскрутка страниц различных ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад