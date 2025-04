Filippov087

PHP / Web разработчик с опытом работы более 9 лет

Опыт работы:

2011 – 2016 Глава IT отдела компании Qsystem,

2005– 2011 Фрилансер вэб - разработчик

Навыки:

Профессиональные навыки работы с такими технологиями как PHP, MySQL, JS, HTML, CSS, jQuery, Ajax, XML, JSON, CakePHP.

Опытработы с CRM, ERP системами.

Знакомс osCommerce, OpenCart, Drupal, Wordpress, Joomla, framework Yii

Базовые знания Linux (Ubuntu) административных инструментов.

Знание английского языка на профессиональном разговорном и письменном уровне

Мои законченные проекты:

http://qsystem.com.ua/ (CRMи ERP системы)

http://kharkov-realter.com.ua/ (недвижимость в Харькове)

http://grace-opt.ru/zhenskaya_latina_l-2/ (пример сложной системы для заказатоваров)

http://demo-base.qsystem.com.ua/ (login: demo password: demo)

http://ridberg.ru/

http://comsport.ru/

http://babymax.com.ua/

http://agro-store.com.ua/

http://www.total-sale.ru/

http://installer-pro.com.ua/

http://apmcontrols.com.ua/

Дополнительная информация:

Я хочу найти удаленную работу с окладом 10$/час. У меня есть команда разработчиков

и мы можем выдавать до 400часов в месяц. Но я так-же могу присоединиться к

вашей команде или работать самостоятельно

Причины, почему вам стоит нанять меня:

- У меня большой опыт в области вэб разработке (более 9 лет)

-У меня не высокая цена относительно опыта и качества работы

-У меня есть четкое понимание всей структуры проекта, благодаря чему я эффективно решаю поставленные задачи

-Ежедневный отчет

-У меня есть команда под моим руководством, которая может выполнить большой

проект в сжатые сроки

Work Experience:

2011 – 2016 Executive manager and Head of IT department, online store chain

2005 – 2011 Freelance web developer

Skills:

Professional skills of PHP, MySQL,JS, HTML, CSS, jQuery, Ajax, XML, JSON.

Framework: CakePHP.

Experienced in CRM, ERPDevelopment.

Familiar with osCommerce,OpenCart, Drupal, Wordpress, Joomla, framework Yii (general knowledge, brief

experience)

Basic knowledge of Linux (Ubuntu)administrative tools.

My finished projects:

http://qsystem.com.ua/ (CRM and ERP)

http://kharkov-realter.com.ua/ (Real Estate in Kharkov)

http://grace-opt.ru/zhenskaya_latina_l-2/ (example of complex system for

ordering goods)

http://demo-base.qsystem.com.ua/ (login: demo password: demo)

http://ridberg.ru/

http://comsport.ru/

http://babymax.com.ua/

http://agro-store.com.ua/

http://www.total-sale.ru/

http://installer-pro.com.ua/

http://apmcontrols.com.ua/

Additional Information:

I would like to find a remote work with salary$ 10 per hour. I have a team and every month we can produce up to 400 work

hours. But I can also joint your team, and work only by myself.

Reasons why you hire mefavorably:

- I have a huge experience in web programmingarea (more than 9 years).

- My price is not so high relative to skills andexperience I have.

- Understandingthe structure of the whole project. I take into

account details and how they will interact with each other.

- Dailyreports on work time. Patience and fortitude

I have a team (on myleadership), which can execute large projects.