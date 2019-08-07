Имеется опыт работы в компании занимающейся разработкой ПО для экологов в качестве единственного тестировщика на проекте, 2 года.
Имею сертификат "Тестирование программного обеспечения". В рамках данного курса я получила:
-Понимание жизненного цикла разработки ПО,
-Различных методологий его разработки,
-Опыт работы с баг-трекинговыми системами (TestRail, TestLink),
-Знание методологии и методик тестирования, навыки проведения ручного тестирования
ПО,
-Опыт функционального тестирование и документирование найденных дефектов,
-Умение оценивать эффективность тестирования
-Знание типов и видов тестирования, различных классификаций
-Опыт создания тест-кейсов , чек-листов, баг-репортов.
При окончании данного курса была проведена работа по тестированию Интернет-магазина.
Работа заключала в себе анализ требований, поиск багов, написание чек-листов и
тест-кейсов. В качество отчетной документации были написанны баг-репорты и отчет о
проделанной работе, включавший в себя описание всех найденных багов и оценку
тестового покрытия.