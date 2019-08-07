Здравствуйте!

Имеется опыт работы в компании занимающейся разработкой ПО для экологов в качестве единственного тестировщика на проекте, 2 года.

Имею сертификат "Тестирование программного обеспечения". В рамках данного курса я получила:

-Понимание жизненного цикла разработки ПО,

-Различных методологий его разработки,

-Опыт работы с баг-трекинговыми системами (TestRail, TestLink),

-Знание методологии и методик тестирования, навыки проведения ручного тестирования

ПО,

-Опыт функционального тестирование и документирование найденных дефектов,

-Умение оценивать эффективность тестирования

-Знание типов и видов тестирования, различных классификаций

-Опыт создания тест-кейсов , чек-листов, баг-репортов.

При окончании данного курса была проведена работа по тестированию Интернет-магазина.

Работа заключала в себе анализ требований, поиск багов, написание чек-листов и

тест-кейсов. В качество отчетной документации были написанны баг-репорты и отчет о

проделанной работе, включавший в себя описание всех найденных багов и оценку

тестового покрытия.