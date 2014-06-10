Маркетинг, Контекстная реклама Google AdWords, Социальные сети.
Я занимаюсь продвижением в Google AdWords уже не первый год.
Продвигал интеренет-магазин Настольных игр, Магазин Одежды.
Что входит в мои обязаности:
- Изучения рынка
- Создание продающих объявлений
- Создание стратегии по которым не рекламируются ваши конкуренты
- Составление широкого семантического ядра
- Внутренняя оптимизация,
- Помощь в улучшении вашего сайта
Сроки и ежемесячная стоимость зависят от ключевых слов, региона, либо вы сами предлагаете бюджет, который желаете тратить на сайт.