Маркетинг, Контекстная реклама Google AdWords, Социальные сети.

Я занимаюсь продвижением в Google AdWords уже не первый год.

Продвигал интеренет-магазин Настольных игр, Магазин Одежды.

Что входит в мои обязаности:

- Изучения рынка

- Создание продающих объявлений

- Создание стратегии по которым не рекламируются ваши конкуренты

- Составление широкого семантического ядра

- Внутренняя оптимизация,

- Помощь в улучшении вашего сайта

Сроки и ежемесячная стоимость зависят от ключевых слов, региона, либо вы сами предлагаете бюджет, который желаете тратить на сайт.