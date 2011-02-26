Журналист/редактор/корректор

- Пишу грамотные интересные тексты различной тематики: новости, заметки, статьи о путешествиях, красоте, здоровье, ремонте и строительстве, телевидении, образовании и много еще о чём.

- Имею опыт создания рекламных и PR материалов: пресс-релизов; слоганов, текстов роликов рекламы для радио и телевидения; разрабатывала сценарии рекламных роликов.

- Кроме авторских материалов, могу сделать глубокий рерайт текстов с уникальностью в 100 %.

- Редактирование и корректура текстов.

- Написание научных работ по гуманитарным дисциплинам.

Контакты: [email protected] , icq 29699320семь