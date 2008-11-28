FinansistSamara

Подготовка статей, прогнозов и аналитических материалов в сегменте финансовых рынков.

Приоритет - сотрудничество с периодическими издательствами.

2006 г и по настоящее время – Руководитель учебно – консультационного центра Самарского представительства инвестиционной компании "Финам".

- управление активами клиентов (VIP)

- консультационное управление

- подготовка аналитических материалов

- разработка и внедрение обучающих методик по финансовым рынкам

- очное/дистанционное обучение клиентов компании

- проведение семинаров

- оценка текущей стоимости финансовых активов и формирование портфелей активов

- обучение и подготовка преподавателей базовых и специализированных курсов

2003 по 2006 гг – управляющий активами (частный сектор)

- валютный рынок

- фондовый рынок

1998 – 2003 гг Самарская государственная экономическая академия

- экономист – менеджер

- "Экономика и управление предприятиями"