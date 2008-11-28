FinansistSamara

Михаил Бочкарев FinansistSamaraFinansistSamara
Подготовка статей, прогнозов и аналитических материалов в сегменте финансовых рынков.
Приоритет - сотрудничество с периодическими издательствами.
2006 г и по настоящее время – Руководитель учебно – консультационного центра Самарского представительства инвестиционной компании "Финам".
- управление активами клиентов (VIP)
- консультационное управление
- подготовка аналитических материалов
- разработка и внедрение обучающих методик по финансовым рынкам
- очное/дистанционное обучение клиентов компании
- проведение семинаров
- оценка текущей стоимости финансовых активов и формирование портфелей активов
- обучение и подготовка преподавателей базовых и специализированных курсов
2003 по 2006 гг – управляющий активами (частный сектор)
- валютный рынок
- фондовый рынок
1998 – 2003 гг Самарская государственная экономическая академия
- экономист – менеджер
- "Экономика и управление предприятиями"