Разработка анимационных рекламных креативов в том числе для соц.сетей.
Стаж работы : 3 года
В настоящее время работаю в московской студии, занимаюсь созданием видео-контента (рекламные креативы, монтаж видеороликов, моушен баннеры, 2d графика для рекламных роликов и др.) Работал с такими брендами, как Яндекс Маркет, Тинькофф, Лига ставок, OKX, Bybit, Yappy, PARI ...
Открыт к предложениям, готов как к выполнению краткосрочных задач, так и на долгое сотрудничество.
Что я умею:
-2d/3d Графика в видео
- Видеомонтаж
- Работа с геймплэйными видео
- Наложение титров, плашек, VFX
- Композитинг
- Рекламные креативы и визуал под разные площадки
- Видеопрезентации
Софт: Adobe After Effect, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender
Шоурил - https://youtu.be/3-NLSA4a-dk
Еще работы - https://clck.ru/32NK7Y
Желательно писать сразу в телегарам - https://t.me/finger_classic
Заказчиков прошу писать подробное ТЗ, прикладывать референсы и все возможные материалы которые могу упросить и ускорить работу :)