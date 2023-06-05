2d Motion designer

Разработка анимационных рекламных креативов в том числе для соц.сетей.

Стаж работы : 3 года



В настоящее время работаю в московской студии, занимаюсь созданием видео-контента (рекламные креативы, монтаж видеороликов, моушен баннеры, 2d графика для рекламных роликов и др.) Работал с такими брендами, как Яндекс Маркет, Тинькофф, Лига ставок, OKX, Bybit, Yappy, PARI ...

Открыт к предложениям, готов как к выполнению краткосрочных задач, так и на долгое сотрудничество.



Что я умею:

-2d/3d Графика в видео

- Видеомонтаж

- Работа с геймплэйными видео

- Наложение титров, плашек, VFX

- Композитинг

- Рекламные креативы и визуал под разные площадки

- Видеопрезентации



Софт: Adobe After Effect, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender



Шоурил - https://youtu.be/3-NLSA4a-dk

Еще работы - https://clck.ru/32NK7Y



Желательно писать сразу в телегарам - https://t.me/finger_classic

Заказчиков прошу писать подробное ТЗ, прикладывать референсы и все возможные материалы которые могу упросить и ускорить работу :)