Набираю сметы: Общестроительные работы, ремонтные работы, электромонтажные, водопровод и канализация, работы по отделке помещений. Работаю в Гранд Смет. Готов работать удаленно сметчиком. Образование: 2011 Факультет строительства и управления недвижимостью - инженер ПГС. 2001 Физико-математический факультет - математик. Возраст: Дата рождения 22.10.1983. Компьютерная компетенция: уверенный пользователь, Знание программ AutoCad,офисных программ Word, Excel, сметные программы -Гранд Смета.

Я против войны в Украине !