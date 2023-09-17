Finkin

Константин Finkin

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Набираю сметы:  Общестроительные работы, ремонтные работы, электромонтажные, водопровод

и канализация, работы по отделке помещений. Работаю в Гранд Смет. Готов работать удаленно сметчиком.

Образование: 

2011 Факультет строительства и управления недвижимостью - инженер ПГС.

2001  Физико-математический факультет - математик.

Возраст: 

Дата рождения 22.10.1983.

Компьютерная  компетенция:

уверенный пользователь, Знание программ  AutoCad,офисных программ Word, Excel, сметные программы -Гранд Смета.