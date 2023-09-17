Набираю сметы: Общестроительные работы, ремонтные работы, электромонтажные, водопровод
и канализация, работы по отделке помещений. Работаю в Гранд Смет. Готов работать удаленно сметчиком.
Образование:
2011 Факультет строительства и управления недвижимостью - инженер ПГС.
2001 Физико-математический факультет - математик.
Возраст:
Дата рождения 22.10.1983.
Компьютерная компетенция:
уверенный пользователь, Знание программ AutoCad,офисных программ Word, Excel, сметные программы -Гранд Смета.
Я против войны в Украине!