Мне 19 лет, родился во Владивостоке, но ввиду некоторых факторов перебрался в Краснодар. Учусь на отделении «Информационная Безопасность».

Специализируюсь на написании разного рода документации, т.к. имею широкий словарный запас. Несколько лет «играл» в онлайн-игру, основанной на словесном описании действий персонажа. Есть несколько написанных книг, которые не решился отдать в издательство - побоялся.