Привет всем! Меня зовут Светлана. Я креативный и оптимистичный человек. Нахожу окружающий меня мир прекрасным и удивительным.

Я занимаюсь писательством уже несколько дней. Сейчас у меня есть несколько побед на Всероссийских конкурсах сочинений. Несколько раз мои стихи печатались в книге "Авторы - дети".

Так же я активно веду Инстаграм, размышляю там об окружающем меня мире и мотивирую подростков.

Очень надеюсь, что смогу помочь отредактировать и составить нужный вам текст.