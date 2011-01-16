Я, Мартынюк Ольга Александровна, родилась 28 июля 1987 года в городе Хмельницком
Домашний адрес: г. Хмельницкий, ул. Связистов, 2, 29019
Контактные телефоны: моб. 097 502 25 65.
Электронный адрес: [email protected]
В 2005 году поступила в Хмельницкий Национальный Университет на факультет международных отношений (перевод, английский, немецкий язык)
В 2010 году ездила в г. Донецк на Всеукраинский конкурс студенческих научных работ, где заняла II место в секции «Перевод».
В июне 2010 года закончила Хмельницкий Национальный Университет и получила диплом специалиста по переводу.
В период с сентября 2008 по сентябрь 2010 работала в брачном агентстве «Вероника», на должности «переводчик корреспонденции»
В мои профессиональные обязанности входило:
- ведение электронной переписки клиентов агентства с предполагаемыми партнерами для брака;
- выполнение устных и письменных переводов;
- работа с электронной почтой;
- перевод общения в чате он-лайн;
- проведение телефонных переговоров;
Имею опыт работы с компьютером, оргтехникой.
Личные качества:
ответственность, открытость, пунктуальность, коммуникабельность, исполнительность, старательность, умение работать с людьми, стрессоустойчивость.