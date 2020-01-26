Fire__Start

Привет всем! Меня зовут Светлана. Я креативный и оптимистичный человек. Нахожу окружающий меня мир прекрасным и удивительным.

Я увлекаюсь писательством и хотела бы продвинуть своё творчество на более высокий уровень.

На сегодняшний день у меня есть несколько побед на всероссийских конкурсах сочинений на различные тематики. Так же я активно веду Инстаграм аккаунт, в котором рассуждаю на разные темы и мотивирую подростков, чтобы они любили себя и окружающий их мир.

Так же я сняла несколько социальных роликов и клипов на песни. Сценаристом и режиссёром в данных проектах выступала я сама.

Ещё в моих планах - перейти на фриланс, поэтому рада буду любому опыту.