Полюбил читать до того, как научился держать вилку! Начинал писать сам с коротких продающих постов, потом изучил вопрос и когда супруга захотела
небольшой магазинчик в инстаграмме, сделал полноценный контент-план.
Иногда конечно и не получалось, уходил от темы или выдавал отсебятину,
но со временем выработал для себя правило "перед работой с текстом, даже
зная материал, не ленись, поищи то, чего не знаешь". На данный момент
даже решился попробовать написать свою книгу, чем, собственно, в
свободное время и занимаюсь.
Сейчас постигаю тайны копирайта и стараюсь ежедневно развиваться в этом направлении.
Наконец вышел на уровень, когда могу предлагать свои труды людям и
надеюсь найти здесь не столько заработок, сколько интересных людей и
желаемый опыт.
Прошел курсы:
- Курс по копирайтингу, сторителлингу и писательскому мастерству
- Психокопирайтинг
Изучаю что-нибудь новое каждый день и имею приятную привычку сохранять у
себя все курсы, до которых могу дотянуться! Если кому интересно, у меня
накопилась обширная картотека на любой вкус!
Если я могу помочь, пишите! Чем сложнее будет задача, тем интереснее мне будет придумывать решение))