Копирайтер

Полюбил читать до того, как научился держать вилку! Начинал писать сам с коротких продающих постов, потом изучил вопрос и когда супруга захотела

небольшой магазинчик в инстаграмме, сделал полноценный контент-план.

Иногда конечно и не получалось, уходил от темы или выдавал отсебятину,

но со временем выработал для себя правило "перед работой с текстом, даже

зная материал, не ленись, поищи то, чего не знаешь". На данный момент

даже решился попробовать написать свою книгу, чем, собственно, в

свободное время и занимаюсь.

Сейчас постигаю тайны копирайта и стараюсь ежедневно развиваться в этом направлении.

Наконец вышел на уровень, когда могу предлагать свои труды людям и

надеюсь найти здесь не столько заработок, сколько интересных людей и

желаемый опыт.

Прошел курсы:

- Курс по копирайтингу, сторителлингу и писательскому мастерству

- Психокопирайтинг

Изучаю что-нибудь новое каждый день и имею приятную привычку сохранять у

себя все курсы, до которых могу дотянуться! Если кому интересно, у меня

накопилась обширная картотека на любой вкус!

Если я могу помочь, пишите! Чем сложнее будет задача, тем интереснее мне будет придумывать решение))