Firma_ASAVA

Фірма АСАВА

«Фірма АСАВА» - розташована у Києві компанія, яка стане надійним помічником у справі забезпечення офісу усім необхідним для ефективної і комфортної роботи співробітників.

«Фірма АСАВА» пропонує продукцію з наступних категорій:

- продаж паперу для копіювальної техніки;

- виробництво та продаж паперово-білових товарів;

- бланків і книг для бухгалтерії;

- продаж КОРО, РК-1;

- продаж бланків суворої звітності;

- товарно-транспортна документація;

- продаж канцелярських товарів;

- продаж господарських товарів;

- продаж конвертів;

- поліграфічні послуги.

Компанія працює на ринку з 1994 року і її популярність, безперервно збільшується завдяки тому, що не дивлячись на високу якість

пропонованого товару для офісу його вартість є достатньо низькою.

Також «Фірма АСАВА» порадує покупців великим асортиментом, завдяки чому ви

точно зможете знайти весь необхідний офісний інвентар, що виключає необхідність замовлення в різних місцях.

(044) 499-0123, (068) 528-0094, E-mail: asavafirm@gmail.com, http://asava.com.ua/