Firma_ASAVA

«Фірма АСАВА» - розташована у Києві компанія, яка стане надійним помічником у справі забезпечення офісу усім необхідним для ефективної і комфортної роботи співробітників.
«Фірма АСАВА» пропонує продукцію з наступних категорій:
- продаж паперу для копіювальної техніки;
- виробництво та продаж паперово-білових товарів;
- бланків і книг для бухгалтерії;
- продаж бланків суворої звітності;
- товарно-транспортна документація;
- продаж канцелярських товарів;
- продаж господарських товарів;
Компанія працює на ринку з 1994 року і її популярність, безперервно збільшується завдяки тому, що не дивлячись на високу якість
пропонованого товару для офісу його вартість є достатньо низькою.
Також «Фірма АСАВА» порадує покупців великим асортиментом, завдяки чому ви
точно зможете знайти весь необхідний офісний інвентар, що виключає необхідність замовлення в різних місцях.
(044) 499-0123, (068) 528-0094, E-mail: asavafirm@gmail.com, http://asava.com.ua/