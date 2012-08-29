Опыт работы по написанию статей под заказ Более 5 лет
Види работ Контрольные, рефераты, курсовые, подготовка презентаций, фото-коллажей.
Дисциплины Педагогика, психология, социология, менеджмент, маркетинг, документознавство, архивоведенье, защита информации, право, украинский язык и литература. Перевод художественный, литературный на/с английского языка.
Ежедневный свободный доступ в Интернет.
Работаю в программах: MS Office, Microsoft Power Point
Сроки выполнения работ В короткие сроки возможно выполнение контрольных, рефератов, курсовых – только за дополнительную плату по предварительному согласованию
Способ оплаты Наличный или перевод на банковскую карту
Телефон +38097-6402473
E - mail [email protected]
Skype: Olusha.f
Примечания Не берусь за выполнение работ в которых необходимо выполнять расчеты, исключены работы по математике, экономике и дипломные работы