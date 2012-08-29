Помогу с переводом переписки, напишу интересную статью, отредактирую текст,

Опыт работы по написанию статей под заказ Более 5 лет

Види работ Контрольные, рефераты, курсовые, подготовка презентаций, фото-коллажей.

Дисциплины Педагогика, психология, социология, менеджмент, маркетинг, документознавство, архивоведенье, защита информации, право, украинский язык и литература. Перевод художественный, литературный на/с английского языка.

Ежедневный свободный доступ в Интернет.

Работаю в программах: MS Office, Microsoft Power Point

Сроки выполнения работ В короткие сроки возможно выполнение контрольных, рефератов, курсовых – только за дополнительную плату по предварительному согласованию

Способ оплаты Наличный или перевод на банковскую карту

Телефон +38097-6402473

E - mail [email protected]

Skype: Olusha.f

Примечания Не берусь за выполнение работ в которых необходимо выполнять расчеты, исключены работы по математике, экономике и дипломные работы