FirstSibbs

Милости прошу в мое убежище! ;)
Опыт работы более 3-х лет.
Я предлагаю такого рода услуги:
- Администрирование, раскрутку и создание групп в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Instagram);
- Делаю видеоролики;
- Тексты (Рерайт, Копирайт);
- Настройка кампании Яндекс.Директ.
- Привлечение и генерация лидов.
- Всегда рад продолжительному и плодотворному сотрудничеству!
Контакты для связи:
Skype: mikmake1
E-mail: [email protected]
Телефон: +375292470212 (Беларусь)
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