FirstSibbs

Владислав FirstSibbs

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Милости прошу в мое убежище! ;) 

Опыт работы более 3-х лет. 

Я предлагаю такого рода услуги: 

  • Администрирование, раскрутку и создание групп в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Instagram);
  • Делаю видеоролики;
  • Тексты (Рерайт, Копирайт);
  • Настройка кампании Яндекс.Директ.
  • Привлечение и генерация лидов. 
  • Всегда рад продолжительному и плодотворному сотрудничеству!

Контакты для связи:

Skype: mikmake1 

E-mail: [email protected]

Телефон: +375292470212 (Беларусь) 