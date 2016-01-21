Вашему вниманию и к Вашим услугам компания "Первый ИТ Альянс". Наша компания основана в 1999 году, как раз в то время, когда вся индустрия по созданию сайтов вставала на ноги. За это время спектр услуг, оказываемых специалистами нашей компании, значительно расширился. Основные направления: веб-разработка, дизайн и редизайн, разработка фирменного стиля, реинжениринг, поддержка, продвижение, оптимизация, реклама, интернет-исследования. Конечно, это не все услуги, предоставляемые нашей компанией.Подробный список услуг можно посмотреть ЗДЕСЬ.В 2005 году мы юридически закрепили свою деятельность и название, образовав Общество с ограниченной ответственностью «Первый ИТ Альянс».В коллективе компании заняты высокопрофессиональные специалисты с большим опытом работы, благодаря чему уже сейчас компания отвечает самым взыскательным запросам клиентов и является конкурентоспособной компанией в сфере IT-технологий.Мы не ищем компромиссов, мы находим правильные пути!

http://www.1it.ru/