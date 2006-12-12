СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ
Год и место рождения: 1980г Кировская обл. с. Кучелапы
Национальность: Русский
Семейное положение: Холост
КВАЛИФИКАЦИЯ
2001 - 2001 Кировский прижелезнодорожный почтамт
Инженер программист
2002 - 2002 АО
Системный администратор
2002-2005 Интернет-магазин Shop77.ru
Системный администратор
Менеджер по работе с клиентами
Менеджер по работе с поставщиками
ОБРАЗОВАНИЕ
1996 - 2001 Вятский Государственный Университет г.Киров
Инженер по сп.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Английский (технический)
Действие аккаунта приостановлено!