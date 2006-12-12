СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

Год и место рождения: 1980г Кировская обл. с. Кучелапы

Национальность: Русский

Семейное положение: Холост

КВАЛИФИКАЦИЯ

2001 - 2001 Кировский прижелезнодорожный почтамт

Инженер программист

2002 - 2002 АО

Системный администратор

2002-2005 Интернет-магазин Shop77.ru

Системный администратор

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с поставщиками

ОБРАЗОВАНИЕ

1996 - 2001 Вятский Государственный Университет г.Киров

Инженер по сп.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Английский (технический)