Современный сайт, landing Page 4-го поколения на Тильда, быстро.
Я Занимаюсь созданием лендингов для быстрого запуска проектов/ тестирования ниши/сбора заказов, и также в качестве визитки компании ,более 5 лет. Помогаю развиваться бизнесу, привлекать новых клиентов в e-commerce более 4 лет.
В процессе работы будут учтены все ваши пожелания, которые возможны на Тильда
Почему Tilda?
1. Лендинг на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!
2. Довольно понятная и удобная платформа которая дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.
Этапы работы:
1.Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.
2.Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.
3.После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.
4.Настройка метрик, Google Analytics, яндекс метрика, яндекс вебмастер, Google Search Console
5 Карты, API-телефонии, виджеты, интеграция сообщений в соцсети.
5.Подключение домена и https, базовая СЕО оптимизация (теги Н1-Н5) сертификаты SSL
6.Внесении правок, favicon, политика конфедециальности.
7. Запуск
Также рисую любую инфографику для маркетплейсов
*БОНУС. Квиз, а так же ведение и правки в течении 4 дней с принятия заказа бесплатны!
Кейсы https://disk.yandex.ru/d/G9o-rswmnTu90w
https://disk.yandex.ru/d/CsfCu83ZMJW0Zg инфографика
P.S. Рейтинга на данной платформе нет, так как только зарегистрировался (это если вас пугает отсутствие звезд и минимальный рейтинг) Помните решает не рейтинг, а качество)