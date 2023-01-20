Tilda,SEO, Figma, маркетплейсы

Современный сайт, landing Page 4-го поколения на Тильда, быстро.

Я Занимаюсь созданием лендингов для быстрого запуска проектов/ тестирования ниши/сбора заказов, и также в качестве визитки компании ,более 5 лет. Помогаю развиваться бизнесу, привлекать новых клиентов в e-commerce более 4 лет.

В процессе работы будут учтены все ваши пожелания, которые возможны на Тильда

Почему Tilda?

1. Лендинг на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!

2. Довольно понятная и удобная платформа которая дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.

Этапы работы:

1.Обсуждение заказа, утверждение ТЗ.

2.Утверждаем стилистику, шрифты, цветовую гамму.

3.После того как будет готова и утверждена десктопная версия, я приступаю к адаптации сайта под все устройства.

4.Настройка метрик, Google Analytics, яндекс метрика, яндекс вебмастер, Google Search Console

5 Карты, API-телефонии, виджеты, интеграция сообщений в соцсети.

5.Подключение домена и https, базовая СЕО оптимизация (теги Н1-Н5) сертификаты SSL

6.Внесении правок, favicon, политика конфедециальности.

7. Запуск

Также рисую любую инфографику для маркетплейсов

*БОНУС. Квиз, а так же ведение и правки в течении 4 дней с принятия заказа бесплатны!

Кейсы https://disk.yandex.ru/d/G9o-rswmnTu90w

https://disk.yandex.ru/d/CsfCu83ZMJW0Zg инфографика