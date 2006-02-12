Существует следующая проблема: на сайте http://demo.homecd.ru/ наверху вставлена флэшовая шапка, которая во всех браузерах, кроме IE грузится без проблем (идут % загрузки.) В IE баг: браузер не отображает содержимое страницы (белое окно) пока не загрузит флэш, ...