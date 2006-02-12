Существует следующая проблема: на сайте http://demo.homecd.ru/ наверху вставлена флэшовая шапка, которая во всех браузерах, кроме IE грузится без проблем (идут % загрузки.) В IE баг: браузер не отображает содержимое страницы (белое окно) пока не загрузит флэш, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $10Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
Частному лицу требуется толковый веб-дизайнер для непостоянной удаленной работы (оплата сдельная). Кто делает на шаблонах - сразу отдыхают!!! Надоело уже ловить. Лучше сразу ничего не присылайте. В основном требуется рисовать легкие современные дизайны самых различных сайтов, ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Для частного лица требуется верстальщик сайтов ХОРОШО владеющий XHTML1.1+CSS2+JavaScript для выполнения частых заказов на непостоянной основе (оплата сдельная за каждый проект). Обязательно кроссброузерная верстка, проверка будет на таких броузерах как: - IE5.0, 5.5, 6.0 - Mozilla FireFox - Opera - Konqueror - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
18 лет назад
Выполнил работу по исправлению бага с шапкой, сделанной во флеше. За работу заказчик честно расплатился и у меня отсались только приятные впечатления от сотрудничества с этими людми. :) P.S.: Учитесь, студенты!
Ответный отзыв
Баг исправил быстро, все грамотно объяснил и оптимизировал флэш.
$50
10 баллов
18 лет назад
Прекрасный человек в общении, много знает, понимает суть работы. Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
В портфолио были интересные примеры верстки, + в беседе понял что разговариваю с грамотным человеком. Попробуем сотрудничать.