Fishus

Гость Fishus

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Знания:

- HTML 4.0

- XHTML 1.1

- CSS2

- PHP4

- WML /WAP/

- MySQL

- MSSQL

- Apache

- Win2k Server/WinNT/WinXP

- и прочее /MSWord, MSExcel и т.д./

Также:

- Adobe Photoshop 6.0/7.0/CS

- Adobe Illustrator 9.0/10.0

- Macromedia Flash 5/MX

- и прочее /CorelDraw/

MySQLHTMLApache

  • Требуется исправить баг с флэшовой шапкой в IE

    $10

    Существует следующая проблема: на сайте http://demo.homecd.ru/ наверху вставлена флэшовая шапка, которая во всех браузерах, кроме IE грузится без проблем (идут % загрузки.) В IE баг: браузер не отображает содержимое страницы (белое окно) пока не загрузит флэш, ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Ищется талантливый и опытный веб-дизайнер

    Частному лицу требуется толковый веб-дизайнер для непостоянной удаленной работы (оплата сдельная). Кто делает на шаблонах - сразу отдыхают!!! Надоело уже ловить. Лучше сразу ничего не присылайте. В основном требуется рисовать легкие современные дизайны самых различных сайтов, ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется верстальщик XHTML+CSS2+JavaScript

    $50

    Для частного лица требуется верстальщик сайтов ХОРОШО владеющий XHTML1.1+CSS2+JavaScript для выполнения частых заказов на непостоянной основе (оплата сдельная за каждый проект). Обязательно кроссброузерная верстка, проверка будет на таких броузерах как: - IE5.0, 5.5, 6.0 - Mozilla FireFox - Opera - Konqueror - ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
adminfx
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$10
10 баллов
18 лет назад
Требуется исправить баг с флэшовой шапкой в IE
Выполнил работу по исправлению бага с шапкой, сделанной во флеше. За работу заказчик честно расплатился и у меня отсались только приятные впечатления от сотрудничества с этими людми. :) P.S.: Учитесь, студенты!
Баг исправил быстро, все грамотно объяснил и оптимизировал флэш.
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ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$50
10 баллов
18 лет назад
Требуется верстальщик XHTML+CSS2+JavaScript
Прекрасный человек в общении, много знает, понимает суть работы. Приятно сотрудничать!
В портфолио были интересные примеры верстки, + в беседе понял что разговариваю с грамотным человеком. Попробуем сотрудничать.
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