Быстро, качественно, непринужденно.

ВИДЕО МОНТАЖ

Делаю качественный видео монтаж для минимальную оплату. Набираюсь опыта, постоянно совершенствуюсь. Из качественно снятого материала слеплю /конфетку/ в видео редакторе Adobe Premier Pro CC.

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ, РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ И БАННЕРОВ

Помимо видео монтажа занимаюсь графическим дизайном. Работаю с малым и среднем бизнесом; с теми людьми, которые любят то, что они делают и чем занимаются.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Моб. телефон: +79622443387

Почта: [email protected]

Телеграм: @Fisko