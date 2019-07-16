Быстро, качественно, непринужденно.
ВИДЕО МОНТАЖ
Делаю качественный видео монтаж для минимальную оплату. Набираюсь опыта, постоянно совершенствуюсь. Из качественно снятого материала слеплю /конфетку/ в видео редакторе Adobe Premier Pro CC.
ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ, РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ И БАННЕРОВ
Помимо видео монтажа занимаюсь графическим дизайном. Работаю с малым и среднем бизнесом; с теми людьми, которые любят то, что они делают и чем занимаются.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Моб. телефон: +79622443387
Почта: [email protected]
Телеграм: @Fisko
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