Интернет-маркетолог, SEO-специалист

Опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR c 2008 года.

Регистрация в соц.закладках Размещение на досках объявлений

Регистрация в поисковых системах

Регистрация на тематических порталах

Услуги по оптимизации (подбор ключевых слов,составление описания,составление и прописывание мета-тегов)

Организация контексной рекламы (Яндекс,Гугл,Бегун)

Вывод сайтов в ТОП (Яндекс,Рамблер,Гугл)

Полный анализ вашего сайта и сайтов конкурентов

Поднятие ТИЦ и PR (поднятие Тиц временно приостановленно)

Регистрация сайта в каталогах DMOZ и Яндекс