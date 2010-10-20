Интернет-маркетолог, SEO-специалист
Опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR c 2008 года.
Регистрация в соц.закладках Размещение на досках объявлений
Регистрация в поисковых системах
Регистрация на тематических порталах
Услуги по оптимизации (подбор ключевых слов,составление описания,составление и прописывание мета-тегов)
Организация контексной рекламы (Яндекс,Гугл,Бегун)
Вывод сайтов в ТОП (Яндекс,Рамблер,Гугл)
Полный анализ вашего сайта и сайтов конкурентов
Поднятие ТИЦ и PR (поднятие Тиц временно приостановленно)
Регистрация сайта в каталогах DMOZ и Яндекс