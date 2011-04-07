FlaPSDmitry

Компания "FlaPS" российская IT-компания, занимающаяся различными видами деятельности в сфере рекламы и IT-индустрии в г. Борисоглебске Воронежской области.

Компания Флапс - это более 2.5 миллионов пользователей игр и приложений в социальных сетях.

В частности мы:

• Разрабатываем программное обеспечение, отвечающее всем современным требованиям и пожеланиям Клиента;

• Делаем сайты и занимаемся их дальнейшим обслуживанием и поддержкой;

• Занимаемся разработкой фирменного стиля компании.

аська 611418511

эл почта: [email protected]