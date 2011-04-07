FlaPSDmitry

Компания "FlaPS" российская IT-компания, занимающаяся различными видами деятельности в сфере рекламы и IT-индустрии в г. Борисоглебске Воронежской области.
Компания Флапс - это более 2.5 миллионов пользователей игр и приложений в социальных сетях.
В частности мы:
• Разрабатываем программное обеспечение, отвечающее всем современным требованиям и пожеланиям Клиента;
• Делаем сайты и занимаемся их дальнейшим обслуживанием и поддержкой;
• Занимаемся разработкой фирменного стиля компании.
аська 611418511
эл почта: [email protected]
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