Обработка фото. Рисование портретов по фотографии. Цветокоррекция. Замена фона

Привет! Я Марина и я отлично обращаюсь с фотошопом. Рисование на графическом планшете по фотографии, (даже плохого качества, все решаемо), обработка Ваших снимков для дальнейшей их публикации в соцсетях и инстаграме, ретушь, цветокоррекция и замена фона - это все моя работа. Большой опыт работы в данной сфере, правда не на этой платформе, но все поправимо. Есть заказ? Пишите, мы обсудим детали и я сделаю все максимально хорошо.