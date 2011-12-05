Flambaster

Есть линейка плоттеров epson http://epson.ru/catalog/surecolor-s/ http://epson.ru/catalog/surecolor-t/ http://epson.ru/catalog/lfp-sublimation/ Нужно сделать промо-сайт по этим аппаратам (описание, тех-характеристики, расходные материалы, опции и т.п.) пример "слабенького" сайтика по одной из моделей - epson30610.ru Т.е. сайт, по сути дела строится на 15-ти моделях принтеров, их доп ...
- $500Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт10 лет назад
сайт - printmastery . ru текст такого цвета на таком фоне не читабелен, нужно подобрать правильный (читаемый) шрифт и цвет. возможно немного перекрасить бекграундДизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
ink-donor.ru 1. необходимо добавить при оформлении заказ "купить в 1 клик" 2. сделать привязку с маркета http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1121719&from=banner 3. добавить оплату кредиткой, яндекс-деньгами, вмзИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
http://www.ink-donor.ru/product_1274.html http://forum.trade-print.ru/inter-ernaya-pechat/17493-epson-surecolor-sc-s30610-s-snpch-na-chernilah-sts-ecosol-max-lizing.html http://www.iccprofile.ru/index.php?id=51 собрать все это в одно грамотное коммерческое предложение - статью-обзор, сделать рерайт, результат в сверстанном html (включая alt-теги и картринки) соответственно - все это для ООО "ИНК-Донор" (как на форуме)Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую, нужно 5 анимированных баннеров для рекламы на forum.trade-print.ru (150x150) Продукция которую рекламируем: http://www.ink-donor.ru/product_1274.html (2 баннера необходимо). Главное - то что принтер с СНПЧ на чернилах STS EcoSOL MAX, то что его можно посмотреть в демо-зале ...Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно часть товарных предложений из ShopCMS конвертировать в формат базы PhpShopВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо сделать интернет-магазин - аналог buldog.su iw-shop.ru и т.п. Какие движки можете предложить? Доставка товара - курьером москва/МО, транспортными компаниями, наложенным платежом Каталог по структуре делится на 2 - по производителям, потом по типу товара и по ...Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт11 лет назад
магазин - BazarPodarkov.ru что надо сделать технически: исправить косяки верстки: вертикальное меню, корректная работа под браузерами айпадов (сафари), сделать все стили читаемыми (цвета a:hover и т.п.) парзер: сайт поставщика - ruspodarky.ru (надо зарегистрироваться чтобы видеть цены) надо написать парсер товаров ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать сайт по заправке картриджей (_http://www.zapravkairemont.ru _www.cartridgemaster.ru) На простой CMS с ЧПУ, возможностью редактировать метатэги. Оплата - нал в Москве, безнал, ЯД, ВМР.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад
Для магазина BazarPodarkov.ru нарисовать скидочно-рекламный купон: название магазина, скидка %, контакты, скидочный код, текст описания скидки В качестве иллюстраций можно использовать картинки товаров с сайта. Формат A6, односторонний.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Для сайта BazarPodarkov.ru надо нарисовать шапку. Вместо GiftsBazar написать "БазарПодарков.ру" Шапку сделать по высоте как минимум в 2 раза меньше текущей Добавить ICQ (со значком) 2115676, email [email protected] Тему можно новогоднюю, в качестве материала можно использовать фотки товаров с ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть уже действующий магазин на webasyst Нужно написать парзер сайта поставщика (_ruspodarky . ru), работающий по такому принципу: сначала берется из базы ассиста список товаров, проверяется их наличие на складе (на сайте поставщика) и вообще наличие их ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
доработать магазин на вебасисте: добить стили, убрать лишний код, доверстать отображение товаров в шаблоне, настроить инф. страницы в общем – закончить натяжку только с опытом работы с вебасистом (с портфолио) работа не сложная и не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Компания Три Совы (консалтинг, тренинги, разработка сайтов, продвижение сайтов) Разделы: Главная (в шапке название компании, телефоны, мыло) - Текст - Опрос - Новости - Наши клиенты (логотипы) О Нас Команда Тренинги Разработка сайтов Продвижение сайтов Контакты Сайт на простой CMS (желательно php*/mysql, можно, например WP) с возможностью добавления/редактирования ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Приветствую. Нужно разработать дизайн для сайта интернет-агентства (создание, продвижение, хостинг WEB, VPS/VDS). Домен и название скромное (website . ru), есть готовый логотип. Ищем профессионального исполнителя, с которым в дальнейшем будем постоянно сотрудничать. Бюджет 20000 т.р. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Есть такая задача: найти студенческие форумы, форумы колледжей и т.п. (Москва, МО, регионы) и просто форумы где тусуются студенты. Выбрать подходящие разделы и разместить рекламный пост (примерно такого содержания: http://www.ink-donor.ru/show_news_29.html Интересует то же самое для социалок ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Собственно что надо: приятный дизайн в позитивных тонах (оттенки желтого и далее). сайт продает услугу 3d фото, на главной - емкий текст с описанием услуги (чтобы человек сразу понял куда попал) и калькулятор стоимости по меню - стандартно: главная ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Home4live.ru в аттаче ТЗ предоплаты не будет - плачу за оперативность по факту только с хорошей репой на лансере все должно быть сделано не позднее завтрашнего утра телефон для связи 8-916-96о895о (желательно позвонить)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовый сайт на WP залил базу залил сайт, с базой подружился но показывает белый лист при заходе на сайт. Надо исправить. Связь по телефону, сколько денег - договоримся. Но надо "сейчас" - пишите телефоны, позвоню. Оплата ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно нарисовать промо-сайт для интернет-провайдера (одна услуга - продажа xdsl) Обязательное условие - приехать в офис в мск.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад