Flambaster

Иннокентий Flambaster

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сделать маленький промо-сайт

    $500

    Есть линейка плоттеров epson http://epson.ru/catalog/surecolor-s/ http://epson.ru/catalog/surecolor-t/ http://epson.ru/catalog/lfp-sublimation/ Нужно сделать промо-сайт по этим аппаратам (описание, тех-характеристики, расходные материалы, опции и т.п.) пример "слабенького" сайтика по одной из моделей - epson30610.ru Т.е. сайт, по сути дела строится на 15-ти моделях принтеров, их доп ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать несколько статей в одну

    http://www.ink-donor.ru/product_1274.html http://forum.trade-print.ru/inter-ernaya-pechat/17493-epson-surecolor-sc-s30610-s-snpch-na-chernilah-sts-ecosol-max-lizing.html http://www.iccprofile.ru/index.php?id=51 собрать все это в одно грамотное коммерческое предложение - статью-обзор, сделать рерайт, результат в сверстанном html (включая alt-теги и картринки) соответственно - все это для ООО "ИНК-Донор" (как на форуме)

    HTML
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 5 баннеров

    Приветствую, нужно 5 анимированных баннеров для рекламы на forum.trade-print.ru (150x150) Продукция которую рекламируем: http://www.ink-donor.ru/product_1274.html (2 баннера необходимо). Главное - то что принтер с СНПЧ на чернилах STS EcoSOL MAX, то что его можно посмотреть в демо-зале ...

    HTML
    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин спортивного питания

    Надо сделать интернет-магазин - аналог buldog.su iw-shop.ru и т.п. Какие движки можете предложить? Доставка товара - курьером москва/МО, транспортными компаниями, наложенным платежом Каталог по структуре делится на 2 - по производителям, потом по типу товара и по ...

    Интернет-магазины33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Довести магазин на webasyst "до ума"

    магазин - BazarPodarkov.ru что надо сделать технически: исправить косяки верстки: вертикальное меню, корректная работа под браузерами айпадов (сафари), сделать все стили читаемыми (цвета a:hover и т.п.) парзер: сайт поставщика - ruspodarky.ru (надо зарегистрироваться чтобы видеть цены) надо написать парсер товаров ...

    Webasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт по заправке картриджей

    Нужно сделать сайт по заправке картриджей (_http://www.zapravkairemont.ru _www.cartridgemaster.ru) На простой CMS с ЧПУ, возможностью редактировать метатэги. Оплата - нал в Москве, безнал, ЯД, ВМР.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скидочно-рекламный купон

    Для магазина BazarPodarkov.ru нарисовать скидочно-рекламный купон: название магазина, скидка %, контакты, скидочный код, текст описания скидки В качестве иллюстраций можно использовать картинки товаров с сайта. Формат A6, односторонний.

    Верстка полиграфии28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать шапку

    $15

    Для сайта BazarPodarkov.ru надо нарисовать шапку. Вместо GiftsBazar написать "БазарПодарков.ру" Шапку сделать по высоте как минимум в 2 раза меньше текущей Добавить ICQ (со значком) 2115676, email [email protected] Тему можно новогоднюю, в качестве материала можно использовать фотки товаров с ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парзер, актуализатор (под webasyst)

    $100

    Есть уже действующий магазин на webasyst Нужно написать парзер сайта поставщика (_ruspodarky . ru), работающий по такому принципу: сначала берется из базы ассиста список товаров, проверяется их наличие на складе (на сайте поставщика) и вообще наличие их ...

    Webasyst
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка магазина на webasyst

    $50

    доработать магазин на вебасисте: добить стили, убрать лишний код, доверстать отображение товаров в шаблоне, настроить инф. страницы в общем – закончить натяжку только с опытом работы с вебасистом (с портфолио) работа не сложная и не ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт-визитку на простой CMS

    $50

    Компания Три Совы (консалтинг, тренинги, разработка сайтов, продвижение сайтов) Разделы: Главная (в шапке название компании, телефоны, мыло) - Текст - Опрос - Новости - Наши клиенты (логотипы) О Нас Команда Тренинги Разработка сайтов Продвижение сайтов Контакты Сайт на простой CMS (желательно php*/mysql, можно, например WP) с возможностью добавления/редактирования ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-агентства (студия, хостинг)

    $1000

    Приветствую. Нужно разработать дизайн для сайта интернет-агентства (создание, продвижение, хостинг WEB, VPS/VDS). Домен и название скромное (website . ru), есть готовый логотип. Ищем профессионального исполнителя, с которым в дальнейшем будем постоянно сотрудничать. Бюджет 20000 т.р. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разместить на студенческих форумах рекл. сообщение

    Приветствую. Есть такая задача: найти студенческие форумы, форумы колледжей и т.п. (Москва, МО, регионы) и просто форумы где тусуются студенты. Выбрать подходящие разделы и разместить рекламный пост (примерно такого содержания: http://www.ink-donor.ru/show_news_29.html Интересует то же самое для социалок ...

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт-визитку на CMS

    $250

    Собственно что надо: приятный дизайн в позитивных тонах (оттенки желтого и далее). сайт продает услугу 3d фото, на главной - емкий текст с описанием услуги (чтобы человек сразу понял куда попал) и калькулятор стоимости по меню - стандартно: главная ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт сегодня

    Home4live.ru в аттаче ТЗ предоплаты не будет - плачу за оперативность по факту только с хорошей репой на лансере все должно быть сделано не позднее завтрашнего утра телефон для связи 8-916-96о895о (желательно позвонить)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добить вордпресс (срочно)

    Есть готовый сайт на WP залил базу залил сайт, с базой подружился но показывает белый лист при заходе на сайт. Надо исправить. Связь по телефону, сколько денег - договоримся. Но надо "сейчас" - пишите телефоны, позвоню. Оплата ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Промо-сайт провайдера

    $250

    Нужно нарисовать промо-сайт для интернет-провайдера (одна услуга - продажа xdsl) Обязательное условие - приехать в офис в мск.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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