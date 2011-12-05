Flambaster

Есть линейка плоттеров epson http://epson.ru/catalog/surecolor-s/ http://epson.ru/catalog/surecolor-t/ http://epson.ru/catalog/lfp-sublimation/ Нужно сделать промо-сайт по этим аппаратам (описание, тех-характеристики, расходные материалы, опции и т.п.) пример "слабенького" сайтика по одной из моделей - epson30610.ru Т.е. сайт, по сути дела строится на 15-ти моделях принтеров, их доп ...