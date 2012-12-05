Директ + AdWords. +7 (926) 374-27-46
Яндекс.Директ + AdWords. Опыт 5 лет. Знаю все тонкости систем.
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Разработка контекстных кампаний под ключ.
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Более 5 лет работы в интернет-маркетинге, специализация на контекстной рекламе. Десятки успешных проектов, сотни качественных рекламных кампаний. Примеры работ в портфолио.
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Портфолио
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