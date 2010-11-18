2d 3d дизайн персонажей для игр и не только :)

Работаю в 3Dmax, Photoshop, AfterEffects, Flash, Zbrush, Painter

Хорошо знаю Анатомию, умею делать развертку, анимирую CS и CAT, запекание текстур, делаю low-poly по вашему усмотрению, рисую от руки

Люблю Аниме, мультяшный стиль, реализм, фэнтази, Стим панк

Готов к переезду в любой город за хорошим интересным проектом и достойной оплатой :)

Для связи лучше пишите на почту [email protected]

2008-2010 ООО "GreenFrogGames"

в основном казуальные проекты и соц. сети

а так же: MMORPG "Moon-A-Boom"

"Мегаполис" ВКонтакте

"Миссия Саакашвили" ВКонтакте

"StarQuake", браузерная MMORPG

2007-2008 "Artimega"

сотрудничали со студией "Муха"

участвовали в работе над музыкальными клипами для Серебра, Шнура(гр.Ленинград), Кроша

занимались рекламными роликами для местного тв

2006-2007 "DeepGames"

проекты: MMORPG "Линия Грез" по Лукьяненко

"Пингвины" стрелялка типа Worms