Работаю в 3Dmax, Photoshop, AfterEffects, Flash, Zbrush, Painter
Хорошо знаю Анатомию, умею делать развертку, анимирую CS и CAT, запекание текстур, делаю low-poly по вашему усмотрению, рисую от руки
Люблю Аниме, мультяшный стиль, реализм, фэнтази, Стим панк
Готов к переезду в любой город за хорошим интересным проектом и достойной оплатой :)
Для связи лучше пишите на почту [email protected]
2008-2010 ООО "GreenFrogGames"
в основном казуальные проекты и соц. сети
а так же: MMORPG "Moon-A-Boom"
"Мегаполис" ВКонтакте
"Миссия Саакашвили" ВКонтакте
"StarQuake", браузерная MMORPG
2007-2008 "Artimega"
сотрудничали со студией "Муха"
участвовали в работе над музыкальными клипами для Серебра, Шнура(гр.Ленинград), Кроша
занимались рекламными роликами для местного тв
2006-2007 "DeepGames"
проекты: MMORPG "Линия Грез" по Лукьяненко
"Пингвины" стрелялка типа Worms
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