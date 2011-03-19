Владимиров Дмитрий Александрович
Возраст: 34
Пол: Мужской
Семейное положение: женат
Гражданство: Россия
Образование: неполное высшее
Опыт работы: от 3 года
Город: Калининград
Проф. навыки:
HTML /CSS – блочная вёрстка (предпочтительней), табличная верстка (возможна – если требуется).
PHP, JavaScript (стадия изучения)
Работа с базами – MySQL
Разработка дизайна сайтов на CMS: Joomla, WordPress, Drupal, Data Live Engine.
Графический дизайн: Corel Draw, Photoshop.
Владею оптимизированными методами интеграции графических элементов во внутренний код сайта: в построении конструкции сайта применяются графические элементы маленького размера. Такие элементы во время загрузки сайта в браузер пользователя, растягиваются, повторяются (уже в браузере пользователя) образовывая рамки, панели, фоны и пр. (CSS: repeat; ) Таким образом скорость загрузки сайта на браузер пользователя значительно увеличивается.
Гарантия кроссбраузерности в вёрстке на браузерах: Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, 7, (6-если требуется) Opera, Google Chrome, Safari.
Работа с редакторами: Sothink DHTML, Flash Menu Labs, Aleo Flash Banner Maker, Sothink SWF.
SEO: регистрация сайта в поисковых каталогах, создание мета - данных, файлы: sitemap.xml, robots.txt, общая оптимизация сайта.
Опыт работы:
2010г Создание и администрирование:
1) Студия веб дизайна INFO - GRIPH (CMS: Joomla): http://www.info-griph.ru
2) Сайт переселенцев (CMS: Joomla): http://www.pereselen-kalin.com
До 2010г Создание на заказ графических элементов и интеграция их оптимизированными методами во внутренний код сайтов.
Основное образование:
Учебное заведение: КТУ им. Разакова (Кыргызстан, Бишкек)
Факультет: Энергетический
Специальность: Инженер по цифровой техники и процессорам (1996-1999гг.)
Контактная информация:
Телефон: +7 (962) 2683542
E-mail: [email protected]
Личный сайт: http://www.info-griph.ru