Дивная, дивная и ещё раз дивная - вёрстка...

Владимиров Дмитрий Александрович

Возраст: 34

Пол: Мужской

Семейное положение: женат

Гражданство: Россия

Образование: неполное высшее

Опыт работы: от 3 года

Город: Калининград

Проф. навыки:

HTML /CSS – блочная вёрстка (предпочтительней), табличная верстка (возможна – если требуется).

PHP, JavaScript (стадия изучения)

Работа с базами – MySQL

Разработка дизайна сайтов на CMS: Joomla, WordPress, Drupal, Data Live Engine.

Графический дизайн: Corel Draw, Photoshop.

Владею оптимизированными методами интеграции графических элементов во внутренний код сайта: в построении конструкции сайта применяются графические элементы маленького размера. Такие элементы во время загрузки сайта в браузер пользователя, растягиваются, повторяются (уже в браузере пользователя) образовывая рамки, панели, фоны и пр. (CSS: repeat; ) Таким образом скорость загрузки сайта на браузер пользователя значительно увеличивается.

Гарантия кроссбраузерности в вёрстке на браузерах: Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, 7, (6-если требуется) Opera, Google Chrome, Safari.

Работа с редакторами: Sothink DHTML, Flash Menu Labs, Aleo Flash Banner Maker, Sothink SWF.

SEO: регистрация сайта в поисковых каталогах, создание мета - данных, файлы: sitemap.xml, robots.txt, общая оптимизация сайта.

Опыт работы:

2010г Создание и администрирование:

1) Студия веб дизайна INFO - GRIPH (CMS: Joomla): http://www.info-griph.ru

2) Сайт переселенцев (CMS: Joomla): http://www.pereselen-kalin.com

До 2010г Создание на заказ графических элементов и интеграция их оптимизированными методами во внутренний код сайтов.

Основное образование:

Учебное заведение: КТУ им. Разакова (Кыргызстан, Бишкек)

Факультет: Энергетический

Специальность: Инженер по цифровой техники и процессорам (1996-1999гг.)

Контактная информация:

Телефон: +7 (962) 2683542

E-mail: [email protected]

Личный сайт: http://www.info-griph.ru