Flare777

Алексей Светлов Flare777

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Помощь в настройке форума на PHPBB
Доволен сотрудничество. Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Рекомендую данного исполнителя. Сделано всё очень быстро, качественно и понятно. Думаю еще ни раз обращусь.
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srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Развитие форума
Написание статей
Спасибо Алексею за работу! Небольшая задача с четкими требованиями, оплата мгновенная. Рекомендую.
Всё быстро и точно по заданию. Проблем нет. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв