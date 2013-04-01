Требуется помощь в настройке файла .htaccess для перенаправления всех вариантов обращения к сайту на единственный URL: https://site.com. Необходимо обеспечить, чтобы при вводе любых других вариантов (http, www, без www) пользователь всегда попадал на указанный адрес.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить выборочную пропускаемость на сайте site.com, чтобы только поисковые боты могли получить доступ. Пользователи, пришедшие из поисковых систем, должны перенаправляться на поддомен d.site.com. Все остальные пользователи должны получать ошибку 500 при попытке открыть основной сайт. Реализация без сторонних сервисов.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно установить лицензию GSA SER на VPS сервер и настроить дефолтовый проект.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужны две формы. 1. Форма обратной связи для сайта на HTML с рекаптчей (я не робот). Поля: E-Mail Текст сообщения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно наказать одного фейкера. Сделал сайт на WP - якобы сайт отзывов. На самом деле тупо добавляет туда сайты своих конкурентов в виде заголовка, текста и нескольких тегов. Выглядит форма добавления вот ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужен простой скрипт анонимайзера по типу cameleo. С возможностью блокировать доступ на определенные сайты.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер для развития форума. Написание статей, создание базы пользователей путем регистрации/добавления новых. Подробности по запросу.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется консультация/помощь в настройке и устранении некоторых проблем на движке PHPBB.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно настроить VDS у http://ru.hetzner.com OS: Debian 6.0 мин/LAMP Панель управления: Webmin Нужно настроить всё так, чтобы я мог просто добавлять новые домены и заливать сайты (как на ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужен человек для РУЧНОГО размещения объявлений на Русских досках объявлений. Доски ищите вы сами. Исходный текст объявления дается. Оплата по договоренности.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад