Full stack web developer или сайт "под ключ" с нуля!
Доброго времени суток!
Определение потребностей, дизайн, верстка, разработка, сопровождение проекта, все это можно получить в одном месте! Знание языков HTML, CSS, JS, SQL, PHP позволяет достигать необходимых результатов в короткие сроки, что на сегодняшний день является важным фактором в создании качественных WEB-проектов. Каждый этап разработки будет сопровождаться отчетом о проделанной работе и планом следующего этапа вплоть до внедрения проекта.
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Портфолио
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- Дизайн сайта "Орентранс-КАМАЗ"182 просмотра
- Сайт компании Global Monitoring под ключ181 просмотр
- Сайт Оренбургской Государственной Лизинговой Компа185 просмотров