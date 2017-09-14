FlatWeb

Виктор FlatWeb

 
31 годРоссия/Оренбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Full stack web developer или сайт "под ключ" с нуля!

Доброго времени суток!

Определение потребностей, дизайн, верстка, разработка, сопровождение проекта, все это можно получить в одном месте! Знание языков HTML, CSS, JS, SQL, PHP позволяет достигать необходимых результатов в короткие сроки, что на сегодняшний день является важным фактором в создании качественных WEB-проектов.  Каждый этап разработки будет сопровождаться отчетом о проделанной работе и планом следующего этапа вплоть до внедрения проекта.

PHPJavascriptHTMLCSSSQL