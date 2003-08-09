Digital Artist (Диджитал художник).

Digital Artist (Диджитал художник).

Большинство работ выполнено в авторском стиле.

Среда рисования: Adobe Photoshop

Основная специализация: создание авторских персонажей и окружения.

Доп. услуги: создание иллюстрация для обложек, игр, создание креативных принтов, рисование портретов.

Опыт работы: 5+ лет

Завершено проектов за всё время: 50+

Работал как с западными проектами, так и с СНГ проектами.

Работаю по схеме: СКЕТЧ - ОПЛАТА - ФИНАЛ