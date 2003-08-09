Digital Artist (Диджитал художник).
Digital Artist (Диджитал художник).
Большинство работ выполнено в авторском стиле.
Среда рисования: Adobe Photoshop
Основная специализация: создание авторских персонажей и окружения.
Доп. услуги: создание иллюстрация для обложек, игр, создание креативных принтов, рисование портретов.
Опыт работы: 5+ лет
Завершено проектов за всё время: 50+
Работал как с западными проектами, так и с СНГ проектами.
Работаю по схеме: СКЕТЧ - ОПЛАТА - ФИНАЛ
Я против войны в Украине!