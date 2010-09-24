Заглумонин Антон Игоревич
E-mail: [email protected]
Образование: ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород.)
Факультет: «Вычислительной Математики и Кибернетики»
Дополнительное образование: (курсы, семинары) 2005г – Свидетельство об окончании курса «ОС Windows. Сервисное обслуживание»
2006г – «Низкоуровневые языки программирования. Pascal» Школа им.Лобачевского (Дзержинск)
2007г – «Сетевая безопасность. Защита информации» Интернет-университет Intuit.ru
2007г – «Нижегородский форум информационных технологий»
Опыт работы:
Июнь 2007 г– Сентябрь 2009г – Фриланс, удаленная работа веб-мастера
Сентябрь 2008г. – Сентябрь 2009г. Веб-студия IT52 Дизайнер, копирайтер, верстальщик.
октябрь 2009- февраль 2010 – Системный администратор проекта PvPLa2.ru (сотрудник по работе с клиентами, по совместительству.)
март 2010г. – Должность веб-дизайнера в компании DevCompany (Санкт-Петербург)
Личные качества: Уверенность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность.
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