Вечный поиск креатива во всех жизненных проявлениях.

Заглумонин Антон Игоревич

E-mail: [email protected]

Образование: ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород.)

Факультет: «Вычислительной Математики и Кибернетики»

Дополнительное образование: (курсы, семинары) 2005г – Свидетельство об окончании курса «ОС Windows. Сервисное обслуживание»

2006г – «Низкоуровневые языки программирования. Pascal» Школа им.Лобачевского (Дзержинск)

2007г – «Сетевая безопасность. Защита информации» Интернет-университет Intuit.ru

2007г – «Нижегородский форум информационных технологий»

Опыт работы:

Июнь 2007 г– Сентябрь 2009г – Фриланс, удаленная работа веб-мастера

Сентябрь 2008г. – Сентябрь 2009г. Веб-студия IT52 Дизайнер, копирайтер, верстальщик.

октябрь 2009- февраль 2010 – Системный администратор проекта PvPLa2.ru (сотрудник по работе с клиентами, по совместительству.)

март 2010г. – Должность веб-дизайнера в компании DevCompany (Санкт-Петербург)

Личные качества: Уверенность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность.