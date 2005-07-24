FlizerZet

Даниил FlizerZet

 
19 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работая со мной, можно не сомневаться в том, что Вы получите только положительные эмоции и качественную работу!

Работаю в сфере веб-разработки более 3-х лет, готов выполнить Ваш проект быстро и качественно.

Создаю лендинги, многостраничные сайты, сайты-портфолио/сайты-визитки

Работая со мной, Вы получите безопасную, валидную и качественную верстку, которая будет корректно работать на любом устройстве и в любом браузере!

Почему стоит работать со мной:

  • Всегда на связи
  • После сдачи верстки, в течение недели все правки БЕСПЛАТНО!
  • Я делаю только КАЧЕСТВЕННУЮ верстку, которая не сломается ни при каких обстоятельствах!
Работаю с макетами в формате .psd .sketch .fig .xd

Рад нашему знакомству! :)

Я работаю с такими языками и технологиями, как:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • JavaScript (ES6)
  • Адаптивная верстка
  • БЭМ
  • Gulp
  • Webpack
  • SCSS
От Вас требуется:

  • Макет (В формате .psd/.sketch/.fig/.xd)
  • Тех. задание (Если есть)
Обратная связь:

  • Telegram (@prokashev_daniil)
  • WhatsApp
Доступные реквизиты:

  • Сбербанк
  • Тинькофф
  • Киви
  • Яндекс.Деньги