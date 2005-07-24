Работая со мной, можно не сомневаться в том, что Вы получите только положительные эмоции и качественную работу!
Работаю в сфере веб-разработки более 3-х лет, готов выполнить Ваш проект быстро и качественно.
Создаю лендинги, многостраничные сайты, сайты-портфолио/сайты-визитки
Работая со мной, Вы получите безопасную, валидную и качественную верстку, которая будет корректно работать на любом устройстве и в любом браузере!
Почему стоит работать со мной:
- Всегда на связи
- После сдачи верстки, в течение недели все правки БЕСПЛАТНО!
- Я делаю только КАЧЕСТВЕННУЮ верстку, которая не сломается ни при каких обстоятельствах!
Рад нашему знакомству! :)
Я работаю с такими языками и технологиями, как:
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript (ES6)
- Адаптивная верстка
- БЭМ
- Gulp
- Webpack
- SCSS
- Макет (В формате .psd/.sketch/.fig/.xd)
- Тех. задание (Если есть)
- Telegram (@prokashev_daniil)
- Сбербанк
- Тинькофф
- Киви
- Яндекс.Деньги
Я против войны в Украине!