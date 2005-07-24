Работая со мной, можно не сомневаться в том, что Вы получите только положительные эмоции и качественную работу!

Работаю в сфере веб-разработки более 3-х лет, готов выполнить Ваш проект быстро и качественно.

Создаю лендинги, многостраничные сайты, сайты-портфолио/сайты-визитки

Работая со мной, Вы получите безопасную, валидную и качественную верстку, которая будет корректно работать на любом устройстве и в любом браузере!

Почему стоит работать со мной:

Всегда на связи

После сдачи верстки, в течение недели все правки БЕСПЛАТНО!

Я делаю только КАЧЕСТВЕННУЮ верстку, которая не сломается ни при каких обстоятельствах!

Работаю с макетами в формате .psd .sketch .fig .xd

Рад нашему знакомству! :)

Я работаю с такими языками и технологиями, как:

HTML 5

CSS 3

JavaScript (ES6)

Адаптивная верстка

БЭМ

Gulp

Webpack

SCSS

От Вас требуется:

Макет (В формате .psd/.sketch/.fig/.xd)

Тех. задание (Если есть)

Обратная связь:

Telegram (@prokashev_daniil)

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