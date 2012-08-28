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Ключевая информация
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• Профессиональные знания верстки блоками (или таблицами) на HTML5/CSS3
• Средние знания Java Script (jQuery)
• Средние знания белой SEO оптимизации
• Знания таких CMS: Joomla, MODx, WordPress, DLE на уровне эксперта.
• Продвинутый технический и разговорный английский язык. Родные языки русский и украинский.
• Быстро обучаемый, слежу за новостями современной верстки и стараюсь подходить к решению задания не стандартно для того что бы удивить клиентов компании, улучшить их расположение и привлечь новых.
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Опыт работы
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----------Front-end инженер----------
Май 2012 - Август 2012 (4 месяца)
Aterdux Entertainment (http://aterdux.com/)
Обязаности:
• Создание нового дизайна для сайта студии и верстка его для CMS WordPress
• Создание форума и дизайна для него схожего с дизайном сайта (http://aterdux.com/cforum/index.php).
• Мониторинг и техническая поддержка сайтов.
----------Front-end инженер----------
All Game News (http://allgamenews.net)
Стояла задача создать новый дизайн для новостного сайта allgamenews.net, затем сверстать этот дизайн и наложить на CMS DLE. Задача выполнена сайт уже запущен в тестовом режиме.
----------Главный программист----------
май 2011 - мар 2012 (11 мес)
Alex Krasky (http://kraskyart.com http://shop.kraskyart.com)
В обязанности входило создание двух сайтов (основной блог/портфолио и интернет магазин) SEO продвижение, настройка хостинга и размещение сайтов на нем. Техническая поддержка работоспособности сайтов.
----------Главный программист----------
Freelance/ Фотограф Александр Туров (http://turovfoto.ru)
В обязанности входило создание дизайна, верстка и наложение дизайна на CMS.
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Владение языками
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Английский - продвинутый. Могу проходить собеседование на этом языке;
Русский - родной;
Украинский - родной;
Польский - на стадии изучения.