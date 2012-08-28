Front-end инженер

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Ключевая информация

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• Профессиональные знания верстки блоками (или таблицами) на HTML5/CSS3

• Средние знания Java Script (jQuery)

• Средние знания белой SEO оптимизации

• Знания таких CMS: Joomla, MODx, WordPress, DLE на уровне эксперта.

• Продвинутый технический и разговорный английский язык. Родные языки русский и украинский.

• Быстро обучаемый, слежу за новостями современной верстки и стараюсь подходить к решению задания не стандартно для того что бы удивить клиентов компании, улучшить их расположение и привлечь новых.

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Опыт работы

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----------Front-end инженер----------

Май 2012 - Август 2012 (4 месяца)

Aterdux Entertainment (http://aterdux.com/)

Обязаности:

• Создание нового дизайна для сайта студии и верстка его для CMS WordPress

• Создание форума и дизайна для него схожего с дизайном сайта (http://aterdux.com/cforum/index.php).

• Мониторинг и техническая поддержка сайтов.

----------Front-end инженер----------

All Game News (http://allgamenews.net)

Стояла задача создать новый дизайн для новостного сайта allgamenews.net, затем сверстать этот дизайн и наложить на CMS DLE. Задача выполнена сайт уже запущен в тестовом режиме.

----------Главный программист----------

май 2011 - мар 2012 (11 мес)

Alex Krasky (http://kraskyart.com http://shop.kraskyart.com)

В обязанности входило создание двух сайтов (основной блог/портфолио и интернет магазин) SEO продвижение, настройка хостинга и размещение сайтов на нем. Техническая поддержка работоспособности сайтов.

----------Главный программист----------

Freelance/ Фотограф Александр Туров (http://turovfoto.ru)

В обязанности входило создание дизайна, верстка и наложение дизайна на CMS.

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Владение языками

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Английский - продвинутый. Могу проходить собеседование на этом языке;

Русский - родной;

Украинский - родной;

Польский - на стадии изучения.