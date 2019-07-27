FloooD

Роман FloooD

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Комплексное продвижение сайтов в поисковых системах.
  • Грамотная консультация
  • SEO-аудит и анализ вашего сайта
  • Составление семантического ядра
  • Внешняя оптимизация (составление анкоров, закупка ссылок)
  • Внутренняя оптимизация (настройка редиректов, перелинковка, тексты, создание грамонтных меню и каталогов)
  • Настройка компании Яндекс.Директ/Google Adwords
  • Постоянный мониторинг и анализ сайта в Яндекс.Метрика (сертифицированный специалист)
  • Юзабилити сайта
  • Полный отчет о проделанной работе