Комплексное продвижение сайтов в поисковых системах.
- Грамотная консультация
- SEO-аудит и анализ вашего сайта
- Составление семантического ядра
- Внешняя оптимизация (составление анкоров, закупка ссылок)
- Внутренняя оптимизация (настройка редиректов, перелинковка, тексты, создание грамонтных меню и каталогов)
- Настройка компании Яндекс.Директ/Google Adwords
- Постоянный мониторинг и анализ сайта в Яндекс.Метрика (сертифицированный специалист)
- Юзабилити сайта
- Полный отчет о проделанной работе
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