Floraisonlass

Здраствуйте ) Меня зовут Дарья, я UI/UX (Web) дизайнер ! Основные мои скиллы: Ресерчинг, создание целостного продукта ( т.е. прототипирование, wireframe, мокапы). Из графических редакторов, в основном пользуюсь Figma, Sketch, но так же могу работать на Adobe Ps + Pixelmator Pro. Каждый день занимаюсь улучшением своих скилов и приобретением новых!Aктивно беру проекты разного направления, чтобы не стоять на одном месте. Замотивирована обучатся. Из своих сильных сторон могу выделить :

Эмпат

Коммуникабельность

Целеустремленность

Знание английского ( B1), немецкого ( A2)

Самоорганизованость