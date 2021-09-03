Floraisonlass

Дарья Дмитриева Floraisonlass

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здраствуйте ) Меня зовут Дарья, я  UI/UX (Web) дизайнер !  Основные мои скиллы:  Ресерчинг, создание целостного продукта ( т.е. прототипирование, wireframe, мокапы).  Из графических редакторов, в основном пользуюсь Figma, Sketch, но так же могу работать на Adobe Ps + Pixelmator Pro.  Каждый день занимаюсь улучшением своих скилов и приобретением новых!Aктивно беру проекты разного направления, чтобы не стоять на одном месте. Замотивирована обучатся. Из своих сильных сторон могу выделить : 

  • Эмпат
  • Коммуникабельность
  • Целеустремленность
  • Знание английского ( B1), немецкого ( A2)
  • Самоорганизованость
Figma