Контактная информация:

Полное имя: Ольга Сергеевна

Адрес: Украина, Винница

Страна: Украина

Национальность: Украинка

Электронный адрес 1: [email protected]

Электронный адрес 2: [email protected]

icq: 232476578

Опыт работы (Перечислить в хронологическом порядке; включая занимаемые должности и даты трудоустройства):

с 01.09.2003 до 10.09.2004 - Общеобразовательная школа №32, ул. Некрасова 48, Винница, Украина - Учитель английского языка

с 2003 до 2005 - Винницкие брачные агенства “Богдана”, ул. Архитектора Артынова 46, 28, Винница, Украина, 21021

“Яна” уд. Жовтнева 1, 227, Винница, Украина, 21000 - внештатный переводчик

с 13.09.2004 до сегодня (2008) - Винницкий национальный технический университет, пр. Хмельницкое шоссе 95, Винница, Украина, 21021 - Преподаватель английского языка

с 10.12.2004 до 01.05.2005 - www.greatholidaysandhotels.com - Millennium Rise, Inc., Бизнес-центр «Поэма», пр. Театральный 4, офис 315 - внештатный копирайтер

с 01.10.2007 до сегодня (2008) - Национальная академия «Киево-Могилянская Академия», ул. Сковороды 2, Киев, Украина - аспирантка

Образование (Перечислить в хронологическом порядке, включая даты и степени, квалификацию и аттестаты/сертификаты/дипломы) :

с 01.09.1989 по 26.06.1998 - Винницкая общеобразовательная школа №10, ул. Стахурского 22, Винница, Украина - ученица, аттестат про полное среднее образование

с 01.08.1998 по 30.07.2003 - Винницкий государственный педагогический университет, ул. Островского 32, Винница, Украина - Студентка факультета иностранных языков; диплом специалиста

с 01.10.2007 до сегодня (2008) - Национальная академия «Киево-Могилянская Академия», ул. Г.Сковороди 2, Киев, Украина - аспирантка

Профессиональная квалификация:

специалист по английскому языку и литературе и по немецкому языку

Компьютерные навыки:

Microsoft Office пакет (Word, Excel, Outlook, PowerPoint,)

Lingvo12

TRADOS

MultiTram

постоянная работа в сети Интернет t

Компьютерная система: CPU – Celeron-M540

Языки: Перечень языков и уровень владения

Украинский - беглый (отличный)

Русский - беглый (отличный)

Английский - беглый (отличный)

Немецкий - читаю

Интересы и увлечения:

Образование (Интернет в образовании, новые техники преподавания)

Психология (Семья и супружеские отношения, гендерная политика)

Спорт, здоровье и красота

IT технологии, дизайн (браузеры, мобильные технологии, ipod, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, программирование, программы, и т.п.)