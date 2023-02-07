Я покажу вам то, чего нет на самом деле, и вы ПОВЕРИТЕ своим глазам!
Что это — дар гипноза от прабабушки? Курсы фокусников? VR-очки с Алиэкспресс? Нет-нет.
Навыки фотореалистичной 3d визуализации интерьера, экстерьера и предметов!
Кому мои услуги полезны, как сок сельдерея:
Всем, кому нужен продуманный дизайн квартиры. Без последующих страданий от того, что надо было в комнату обои посветлее, а ковёр не подходит под масть кота.
Компаниям, которым нужно разработать дизайн и 3d визуализацию чего угодно — от помещения кафе до упаковки продукта.
Дизайнерам и архитекторам, жаждущим делегировать визуализацию в надёжные руки
Работаю в программах: 3ds Max (Corona Render, V-Ray, KeyShot), Adobe Photoshop, Corel Draw, Sony Vegas Pro.
Обо мне:
Высшее образование "Графика и дизайн среды"
Сертифицированный специалист "Autodesk"
В свободное ото сна время 13 лет занимаюсь дизайном
Умею рисовать "от руки" и самостоятельно создавать формы
Не срываю цветы с клумбы и дедлайны
Цены:
- Визуализация интерьеров от 350 ?/м?
- Дизайн-проекты интерьеров (чертежи, визуализация) от 500 ?/м?
- Интерьерная визуализация для каталогов мебели от 3000 ?
- Мелкий экстерьер (загородные дома, коттеджи, дачи) от 15000–30000 ? за рендер
- Крупный экстерьер (жилые комплексы и поселки) от 15 000–100 000 ? за рендер
- Предметная визуализация от 5000 ?
- Промышленный дизайн (High Poly моделирование мебели и предметов) от 1500–15000 ? за модель
Бонусы:
+ При заказе от 100 м? – скидка 5 %
+ Close Up кадры в подарок при заказе сразу 3-х и более проектов
+ Моим постоянным клиентам на второй и последующие заказы – скидка 5 %
bulanovdesign.ru — мой сайт с портфолио и отзывами клиентов
Пишите — обсудим задачу, и я воплощу вашу идею на 10/10! ??
Telegram: https://t.me/FloydBoo
Почта: [email protected]
Instagram: instagram.com/bulanov.designer
- Визуализация и дизайн интерьера в стиле 60-х годовнет просмотров