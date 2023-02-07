Дизайнер/Логомейкер/3D-Визуализатор

Я покажу вам то, чего нет на самом деле, и вы ПОВЕРИТЕ своим глазам!



Что это — дар гипноза от прабабушки? Курсы фокусников? VR-очки с Алиэкспресс? Нет-нет.

Навыки фотореалистичной 3d визуализации интерьера, экстерьера и предметов!



Кому мои услуги полезны, как сок сельдерея:

Всем, кому нужен продуманный дизайн квартиры. Без последующих страданий от того, что надо было в комнату обои посветлее, а ковёр не подходит под масть кота.

Компаниям, которым нужно разработать дизайн и 3d визуализацию чего угодно — от помещения кафе до упаковки продукта.

Дизайнерам и архитекторам, жаждущим делегировать визуализацию в надёжные руки



Работаю в программах: 3ds Max (Corona Render, V-Ray, KeyShot), Adobe Photoshop, Corel Draw, Sony Vegas Pro.



Обо мне:

Высшее образование "Графика и дизайн среды"

Сертифицированный специалист "Autodesk"

В свободное ото сна время 13 лет занимаюсь дизайном

Умею рисовать "от руки" и самостоятельно создавать формы

Не срываю цветы с клумбы и дедлайны

Цены:

- Визуализация интерьеров от 350 ?/м?

- Дизайн-проекты интерьеров (чертежи, визуализация) от 500 ?/м?

- Интерьерная визуализация для каталогов мебели от 3000 ?

- Мелкий экстерьер (загородные дома, коттеджи, дачи) от 15000–30000 ? за рендер

- Крупный экстерьер (жилые комплексы и поселки) от 15 000–100 000 ? за рендер

- Предметная визуализация от 5000 ?

- Промышленный дизайн (High Poly моделирование мебели и предметов) от 1500–15000 ? за модель



Бонусы:

+ При заказе от 100 м? – скидка 5 %

+ Close Up кадры в подарок при заказе сразу 3-х и более проектов

+ Моим постоянным клиентам на второй и последующие заказы – скидка 5 %



bulanovdesign.ru — мой сайт с портфолио и отзывами клиентов



Пишите — обсудим задачу, и я воплощу вашу идею на 10/10! ??



Telegram: https://t.me/FloydBoo

Wa.me/79618813440

Почта: [email protected]

Instagram: instagram.com/bulanov.designer

VK: https://vk.com/floydboo