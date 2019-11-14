Flubermax

Максим Flubermax

 
31 годРоссия/Кандалакша
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная верстка сайтов | HTML5, CSS3 | Интеграция с Wordpress

Чем занимаюсь:

  • версткой сайтов по макетам
  • созданием сайтов с нуля
  • редактированием уже работающих сайтов
  • натяжкой верстки на WordPress
Знания, навыки:

  • HTML5
  • CSS3/SCSS
  • Flexbox / Bootstrap4
  • JS / jQuery
  • Адаптивная / отзывчивая верстка
  • Wordpress
  • Gulp
  • Git
Мои работы можно посмотреть тут:

https://w-max.ru/

Skype: eclipseghost

E-mail: [email protected]

Telegram: @Flubermax

JavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLjQuerySCSSGulpВерстка под WordPressGit
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$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт на wordpress по готовому макету
Отличная работа, прекрасный исполнитель. Всегда на связи. Учтены пожелания и, что самое главное, все доработки в процессе. Рекомендую!
Чёткие задачи. оплата в срок. Адекватный заказчик и понимающий человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга