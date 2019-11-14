Адаптивная верстка сайтов | HTML5, CSS3 | Интеграция с Wordpress
Чем занимаюсь:
- версткой сайтов по макетам
- созданием сайтов с нуля
- редактированием уже работающих сайтов
- натяжкой верстки на WordPress
- HTML5
- CSS3/SCSS
- Flexbox / Bootstrap4
- JS / jQuery
- Адаптивная / отзывчивая верстка
- Wordpress
- Gulp
- Git
Skype: eclipseghost
E-mail: [email protected]
Telegram: @Flubermax
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$100
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Отличная работа, прекрасный исполнитель. Всегда на связи. Учтены пожелания и, что самое главное, все доработки в процессе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткие задачи. оплата в срок. Адекватный заказчик и понимающий человек. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга