Разработка программа и приложений под AutoCAD

Опыт работы в данной сфере с 2003 года.

Закончил АлтГТУ по специальности САПР. Во время написания диплома был оформлен патент на программу "Построение плазовых сечений 3D модели литейной оснастки (PLAZA)". Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 2003611720 от 22 июля 2003 г.

Отличное знание AutoCAD и AutoCAD Architecture (знание всей линейки продуктов начиная с 2000 версии).

Знание языков программирования HTML, Delphi, C++, Visual Basic. В свободное от работы время увлекаюсь 3D моделированием, web-дизайном и видеомонтажом.