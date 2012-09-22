Студент-выпускник столичного НОУ ВПО ИГУПИТ факультета ИТУ.

Moscow STUDENT.

Учусь в столичном техническом ВУЗ'е по специальности:

Специальность 090105 — «Комплексное Обеспечение Информационной Безопасности Автоматизированных Систем».

ЛИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА :

Всегда готов полностью посвятить себя каждому отдельному «проекту»! Кроме того, уделяю внимание мелочам!

Гарантия возврата 100 % оплаты или предоплаты, если Вас НЕ устроит «результат»!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Специальность: в настоящее время — Защита Информации (ранее — WEB-DISIGNER);

Специализация: в настоящее время — Защита WEB-информации от актуальных прямых и потенциальных УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ (ранее — дизайн сайтов, HTML-вёрстка, создание баннеров и логотипов).

Опыт Работы: 2 года.

График работы: свободный график! Или же постоянная удаленная работа!

Знание языков: Русский, Английский.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ :

Владею следующими редакторами:

а). Растровые и векторные графические редакторы:

«Adobe Photoshop CS5», «Adobe Illustrator CS4», «Adobe After Effects CS5», «GIMP», «CorelDRAW Graphics Suite X5», «Paint.NET V.3.5.5».

б). HTML—редакторы:

«Adobe DreamWeaver CS4».

Использую следующие технологии:

1. «HTTP» [HyperText Transfer Protocol] ;

2. «HTML» [Hypertext Mark—up Language] ;

3. «PHP» [Personal Home Page: Hypertext Preprocessor] ;

4. «CSS» [Cascading Style Sheets] ;

5. «JScript» [JavaScript] ;

6. «jQuery».

Специализируюсь на системе управления содержимым CMS «DLE» [«DataLife Engine»] (поэтому делаю сайты и дизайны для сайтов именно на ней!).

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ :

— Создание сайтов;

— Создание дизайна сайтов;

— Создание шаблонов CMS «DLE» [«DataLife Engine»];

— Вёрстка;

— Логотипы;

— Фирменный стиль;

— Баннеры (создание статических и динамических баннеров).

Готов ответить на все интересующие Вас вопросы!

Буду рад с Вами сотрудничать, Алексей!