Moscow STUDENT.
Учусь в столичном техническом ВУЗ'е по специальности:
Специальность 090105 — «Комплексное Обеспечение Информационной Безопасности Автоматизированных Систем».
ЛИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА :
Всегда готов полностью посвятить себя каждому отдельному «проекту»! Кроме того, уделяю внимание мелочам!
Гарантия возврата 100 % оплаты или предоплаты, если Вас НЕ устроит «результат»!
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Специальность: в настоящее время — Защита Информации (ранее — WEB-DISIGNER);
Специализация: в настоящее время — Защита WEB-информации от актуальных прямых и потенциальных УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ (ранее — дизайн сайтов, HTML-вёрстка, создание баннеров и логотипов).
Опыт Работы: 2 года.
График работы: свободный график! Или же постоянная удаленная работа!
Знание языков: Русский, Английский.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ :
Владею следующими редакторами:
а). Растровые и векторные графические редакторы:
«Adobe Photoshop CS5», «Adobe Illustrator CS4», «Adobe After Effects CS5», «GIMP», «CorelDRAW Graphics Suite X5», «Paint.NET V.3.5.5».
б). HTML—редакторы:
«Adobe DreamWeaver CS4».
Использую следующие технологии:
1. «HTTP» [HyperText Transfer Protocol] ;
2. «HTML» [Hypertext Mark—up Language] ;
3. «PHP» [Personal Home Page: Hypertext Preprocessor] ;
4. «CSS» [Cascading Style Sheets] ;
5. «JScript» [JavaScript] ;
6. «jQuery».
Специализируюсь на системе управления содержимым CMS «DLE» [«DataLife Engine»] (поэтому делаю сайты и дизайны для сайтов именно на ней!).
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ :
— Создание сайтов;
— Создание дизайна сайтов;
— Создание шаблонов CMS «DLE» [«DataLife Engine»];
— Вёрстка;
— Логотипы;
— Фирменный стиль;
— Баннеры (создание статических и динамических баннеров).
Готов ответить на все интересующие Вас вопросы!
Буду рад с Вами сотрудничать, Алексей!
- 9-ое мая 2012 г. — С Днём Победы!259 просмотров
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