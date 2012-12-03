Embedded / System / Network development

К Вашим услугам всегда онлайн Redmine + Git репозиторий с исходниками. При возможности исходники документированы с помощью Doxygen.

МК: LPC17, PIC12/16/18, MSP430 (CC430), STM32, AVR. Всегда рад изучению новых.

ПК: Qt, Posix API, WinAPI, STL, Boost.

Языки: English, C, C++, Asm, Bash, Scilab, Ruby, Java (beginner).

Интерфейсы: Ethernet, USB, SPI... и Ко.

ОС: FreeRTOS, GNU/Linux, Windows. Embedded Linux, u-boot, drivers, low-level i/o.

На подходе: Altera (cyclone II), Android+java. Так же в ближайшее время освою Ruby on Rails для веб-интерфейсов устройств, а потом возможно что-то менее тяжёлое для embedded применения.

Приоритеты: микроконтроллеры, сети, кроссплатформенный софт.

2-сторонние PCB в Eagle и сопровождение производства до готового устройства.

Возможно долгосрочное сотрудничество. Есть ИП, безнал. Помогу разобраться с ТЗ и предложить лучшее решение для конкретно Ваших целей. Разговорный английский на достаточном для общения с нативами уровне и свободного чтения технической документации