К Вашим услугам всегда онлайн Redmine + Git репозиторий с исходниками. При возможности исходники документированы с помощью Doxygen.
МК: LPC17, PIC12/16/18, MSP430 (CC430), STM32, AVR. Всегда рад изучению новых.
ПК: Qt, Posix API, WinAPI, STL, Boost.
Языки: English, C, C++, Asm, Bash, Scilab, Ruby, Java (beginner).
Интерфейсы: Ethernet, USB, SPI... и Ко.
ОС: FreeRTOS, GNU/Linux, Windows. Embedded Linux, u-boot, drivers, low-level i/o.
На подходе: Altera (cyclone II), Android+java. Так же в ближайшее время освою Ruby on Rails для веб-интерфейсов устройств, а потом возможно что-то менее тяжёлое для embedded применения.
Приоритеты: микроконтроллеры, сети, кроссплатформенный софт.
2-сторонние PCB в Eagle и сопровождение производства до готового устройства.
Возможно долгосрочное сотрудничество. Есть ИП, безнал. Помогу разобраться с ТЗ и предложить лучшее решение для конкретно Ваших целей. Разговорный английский на достаточном для общения с нативами уровне и свободного чтения технической документации
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