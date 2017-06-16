Тект, текст и немного фото, видео)

Основные навыки:

– написание и редактирование информационных и репортерских (авторских) текстов, интервью;

– мониторинг и анализ больших массивов информации с итоговыми справками, отчетами, предложениями и т.д. по ним;

– запуск частных и корпоративных сайтов (контроль и сопровождение при разработке, принятие необходимых технических решений);

– организация информационного сопровождения деятельности государственных и частных структур и руководителей организаций; отдельно взятых мероприятий, форумов, акций и т.д. разового характера;

– организация работы пресс-служб организаций, компаний;

– организация работы СМИ.

Дополнительные навыки:

– на достаточно хорошем уровне владею Adobe Photoshop, Adobe In Design, CorelDraw, Adobe Premier, Sony Vegas Pro,

– умею работать с профессиональной фото- и видеотехникой (предпочтение «Canon»);

– работал с различными CMS: Битрикс, WordPress, Joomla, Drupal и др.;

– неплохо разбираюсь в технологиях и технических решениях по созданию сайтов ("движки", продвижение в поисковых службах, инструменты Яндекс и Google, SEO и т.д.).