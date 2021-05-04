Ретушер, Фотограф, 3D-Художник

Ретуширование, свето и цветокоррекция, а также любая другая обработка фото (как предметных, так и портретов) в Adobe Photoshop.

Портфолио пока скудное, однако уже довольно давно занимаюсь этим для себя и для близких людей.

Ссылка на только собирающееся портфолио: https://www.instagram.com/fflymixx

Также я начинающий 3D-Художник по персонажам и окружению, MotionDesigner, в данной области отсутствует даже минимальное портфолио, информация на будущее.