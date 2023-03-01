Маркетолог/Специалист Google ADS/Facebooks ADS

Опыт настройки, ведения и оптимизации рекламных кампаний Google Ads (поиск, ремаркетинг, динамический ремаркетинг, КМС, Google Shopping) и Facebooks ADS (Компании на трафик, узнаваемость, вовлеченность, продажи,лиды) на различные темы и на разных языках.

Работаю максимально качественно и быстро.

Есть сертификаты(https://skillshop.credential.net/profile/maximfocsa260379/wallet) и опыт работы с контекстной рекламой более 3 лет, опыт работы в сфере маркетинга более 5лет.