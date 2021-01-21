Fodax

Даниил Горшанков Fodax

 
22 годаРоссия/Петрозаводск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вам нужен лендинг? Вы очень удачно зашли! Именно сегодня можно заказать качественную верстку одостраничника!

Что входит в сумму:

  • Бесплатное исправление всех ошибок допущенных мной или добавление элементов, про которые Вы забыли упомянуть в ТЗ в течении недели после передачи архива с готовой версткой.
  • Сделаю адаптацию, даже если нет макета для мобильной версии сайта.
  • Оптимизация сайта:
    • Минимизация HTML-файлов.
    • Сборка единого CSS-файла и его минимизация.
    • Сжатие всех изображений.

Гарантирую, что все будет сделано в срок.

Технологии, которые использую в работе:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS/SASS
  • JavaScript
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Grid
  • gulp

Верстаю по psd и figma макетам

Образование:

Мое портфолио﻿﻿

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