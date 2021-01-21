Вам нужен лендинг? Вы очень удачно зашли! Именно сегодня можно заказать качественную верстку одостраничника!
Что входит в сумму:
- Бесплатное исправление всех ошибок допущенных мной или добавление элементов, про которые Вы забыли упомянуть в ТЗ в течении недели после передачи архива с готовой версткой.
- Сделаю адаптацию, даже если нет макета для мобильной версии сайта.
- Оптимизация сайта:
- Минимизация HTML-файлов.
- Сборка единого CSS-файла и его минимизация.
- Сжатие всех изображений.
Гарантирую, что все будет сделано в срок.
Технологии, которые использую в работе:
- HTML5
- CSS3
- SCSS/SASS
- JavaScript
- БЭМ
- Flexbox
- Grid
- gulp
Верстаю по psd и figma макетам
Образование:
- Учусь на 3-ем курсе университета.
- Прошел онлайн-курс по веб-разработке.
- В данный момент активно прохожу углубленный курс по JavaScript
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