Вам нужен лендинг? Вы очень удачно зашли! Именно сегодня можно заказать качественную верстку одостраничника!

Что входит в сумму:

Бесплатное исправление всех ошибок допущенных мной или добавление элементов, про которые Вы забыли упомянуть в ТЗ в течении недели после передачи архива с готовой версткой.

исправление всех ошибок допущенных мной или добавление элементов, про которые Вы забыли упомянуть в ТЗ в течении недели после передачи архива с готовой версткой. Сделаю адаптацию , даже если нет макета для мобильной версии сайта.

, даже если нет макета для мобильной версии сайта. Оптимизация сайта: Минимизация HTML-файлов. Сборка единого CSS-файла и его минимизация . Сжатие всех изображений.

сайта:

Гарантирую, что все будет сделано в срок.

Технологии, которые использую в работе:

HTML5

CSS3

SCSS/SASS

JavaScript

БЭМ

Flexbox

Grid

gulp

Верстаю по psd и figma макетам

Образование: