Светлана Орлова Fodi_SvyFodi_Svy
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создание рекламных продукций
Дизайн - Adobe Photoshop
Фирменный стиль, реклама
CONDITION:
- Обязательная предоплата (% обсуждается в каждом конкретном случае).
- Скидки постоянным заказчикам.
- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сертификат73 просмотра
- Иллюстрации 382 просмотра
- Иллюстрации 275 просмотров
- Иллюстрации 1106 просмотров
- Дизайн сайта62 просмотра
- Открытка58 просмотров
- Дизайн визиток54 просмотра
- Реставрации фотографий, создание коллажей67 просмотров