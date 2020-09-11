Создание рекламных продукций

Дизайн - Adobe Photoshop

Фирменный стиль, реклама

CONDITION:

- Обязательная предоплата (% обсуждается в каждом конкретном случае).

- Скидки постоянным заказчикам.

- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.