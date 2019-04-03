Верстка, дело, которым я живу.

Меня зовут Иван. Я работаю в сфере frontend-разраби 1 год. Мне нравится делать то, что я делаю. Каждый проект выполняю с душой. Становясь моим клиентом, вы должны знать, что получите всегда качественную работу.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Интеграция с CMS WordPress

- Установка удобной админ-панели для сайта

- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Frontend-программирование

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

Портфолио и отзывы

https://freelance.ru/fokkiz

Мои контакты:

Телеграмм: https://t.me/VanyaA

VK: https://vk.com/id88847280

Skype: [email protected]

Почта: [email protected]