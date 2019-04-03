Верстка, дело, которым я живу.
Меня зовут Иван. Я работаю в сфере frontend-разраби 1 год. Мне нравится делать то, что я делаю. Каждый проект выполняю с душой. Становясь моим клиентом, вы должны знать, что получите всегда качественную работу.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Интеграция с CMS WordPress
- Установка удобной админ-панели для сайта
- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Frontend-программирование
- Настройка Я.Директ, Google Adwords
Портфолио и отзывы
Мои контакты:
Телеграмм: https://t.me/VanyaA
Skype: [email protected]
Почта: [email protected]
Портфолио
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